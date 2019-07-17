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В Казани арестован бывший глава казанского мегаТСЖ Шелуханов

08:13, 17.07.2019
В Казани арестован бывший глава казанского мегаТСЖ Шелуханов
Фото: sovet.tatarstan.ru

Новое уголовное дело возбудили в Казани в отношении экс-руководителя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова. В 2015-м МВД республики искало в его действиях состав незаконного предпринимательства и укрытые налоги, теперь Следком подозревает его в мошенничестве.

В минувшую субботу Шелуханова под домашний арест отправил Ново-Савиновский суд Казани. С претензиями в свой адрес коммунальный чиновник не согласен.

В Следкоме по РТ воздержались от комментария по данному делу.

ПроисшествияБизнесОбществоНедвижимость Татарстан
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