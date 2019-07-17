Стало известно, как изменится Кремлевская набережная на участке до Кировской дамбы

На террасах Кремлевской набережной от Кремлевского моста до Кировской дамбы появится зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха: здесь можно будет позагорать на зеленых газонах или понаблюдать за рекой. На нижней набережной у Хрущевского пирса организуют событийную площадь.



Пешеходный променад вдоль воды свяжет новую набережную с существующей Кремлевской. Для создания приятного пространства для отдыха у воды в тени деревьев будет организовано разнообразное озеленение набержной: здесь посадят раскидистые ивы, липы, спиреи. В вечернее время набережная будет освещена небольшими парковыми светильниками-боллардами, расположенными вдоль прогулочного променада. Событийная площадь у Хрущевского пирса в вечернее время будет подсвечена светильниками с проекциями.



Под Кремлевским мостом, прямо на опорах моста, предлагается расположить большие муралы. Это лишь часть концепции паблик-арта: на бетонных террасах зеленого амфитеатра в этой зоне и на опорах моста Миллениум, рядом с новым экстрим-парком, также появится стрит-арт. Реализация проекта предполагается в рамках фестиваля World Skills, будут проведены открытые мастер-классы для всех желающих гостей, а тематикой стрит-арта частично станут профессии будущего в области Web-технологий, графического дизайна, технологий моды и многих других. Проект будет создан совместно с молодежными сообществами Казани, художниками сообщества «Урам» и Центром современной культуры «Смена». Набережная станет витриной идей, навыков и проектов молодежи, местом экспериментальных и смелых решений и высказываний, будет удивлять посетителей.



Прямо под НКЦ, у парадной лестницы, спускающейся к воде, будет амфитеатр с небольшой платформой для выступлений. В 2020 году рядом с НКЦ проведут реставрацию исторического сквера Фукса, зеленые холмы, которые спускаются к набережной, озеленят липами, тополями, сиренью и соснами. Здесь будет Парк знаний с павильонами и образовательными игровыми площадками. Попасть на набережную можно будет и с улицы Подлужной. Здесь организуют удобные пешеходные проходы, а встречать гостей будут сухие фонтаны с подсветкой.

Экстрим-парк, который предлагается расположить у моста Миллениум, будет соответствовать международным стандартам безопасности и требованиям к проведению официальных соревнований. Это будет самый большой комплекс из существующих аналогов в России. Сейчас ведутся переговоры по проведению финала Чемпионата Мира по памп-треку в 2020 году и согласовывается график официальных соревнований с международными и российскими федерациями велоспорта и скейтбординга. В рамках первой очереди в экстрим-парке появится скейт-парк, памп-трек, воркаут и паркур зоны, а также площадки для стритбола.



Здесь понравится проводить время не только профессиональным спортсменам, но и новичкам-любителям. Специально для них организуют тренинг-парк и памп-трек. Для поддержания современного дизайна экстрим-парка и связи с участком набережной Кремлевский мост-Кировская дамба, было решено организовать светильники-болларды, и высокие минималистичные опоры освещения, расположенные в зеленой зоне по ходу прогулочного променада.