Главное за выходные: массовая гибель пчел в Татарстане, российский аналог «Википедии», увеличение среднего лимита по кредитным картам

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 8 июля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Встреча состоялась в Доме правительства республики. На ней главы регионов обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в области экономики, науки и культуры. Также в выходные Минниханов выложил в Instagram фотографию со всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв».

Татарстан занял четвертое место в топ-10 регионов России по объему продаж новых грузовиков: за январь — май в регионе было продано 1 386 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в прошлом году.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов доложил о массовых жалобах пчеловодов на гибель пчел в связи с химической обработкой посевов сельхозкультур. Сегодня планируется провести совещание по данной проблеме. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, который предполагает утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала» — аналога «Википедии».

Благотворительные фонды «Вера» и «Подари жизнь» просят Минздрав доработать проект приказа о посещении реанимации, в котором, по мнению фондов, содержатся избыточные требования. В частности, говорится о запрете на доступ в стационары, включая подразделения интенсивной терапии и реанимации, детям в возрасте до 12 лет.

За год средний лимит по кредитным картам российских банков вырос на 10,4%, по итогам мая он достиг 53,5 тысячи рублей. Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. По его словам, со второго полугодия прошлого года наметился рост этого показателя.

Россия впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу, одолев в финале Германию. Турнир проходит в Гамбурге.