Средний лимит по кредитным картам в России увеличился на 10,4%

За год средний лимит по кредитным картам российских банков вырос на 10,4%, по итогам мая он достиг 53,5 тысяч рублей.

Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Он заметил, что со второго полугодия прошлого года наметился рост этого показателя. При этом с начала года средний лимит не изменился, в январе 2019 года он также составлял 53,5 тысячи рублей, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что в России число выданных банками кредитных карт увеличилось за три месяца 2019 года на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

