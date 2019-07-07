Татарстан вошел в десятку регионов России по объему продаж новых грузовиков

По итогам первых пяти месяцев 2019 года в России было продано 29,6 тыс. новых грузовых автомобилей. Это на 5,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Татарстан четвертое место в топ-10 регионов России по объему продаж новых грузовиков — за январь-май регионе было продано 1 386 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в прошло году, сообщает «Автостат».

В топ-3 вошли Подмосковье (2 786), Москва (2 009) и Ханты-Мансийский АО (1 400). После Татарстана идут Нижегородская область (1 135), Санкт-Петербург (1 082), Свердловская область (872), Краснодарский край (860), Башкирия (804) и Смоленская область (768)

Ранее сообщалось, что продажи татарстанского КАМАЗа в мае 2019 года упали на 21%.