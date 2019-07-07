Благотворительные фонды просят разрешить детям посещение реанимации

Благотворительные фонды «Вера» и «Подари жизнь» просят Минздрав доработать проект приказа о посещении реанимации, в котором, по мнению фондов, содержатся избыточные требования.

В частности, говорится о запрете на доступ в стационары, включая подразделения интенсивной терапии и реанимации, детям в возрасте до 12 лет. В заявлении фондов подчеркивается, что вместо подобного запрета должны быть созданы условия для таких посещений. Фонды просят изменить эту норму таким образом, чтобы дети до 12 лет могли посещать пациентов в сопровождении взрослых посетителей, а при их отсутствии — в сопровождении медперсонала. Длительность посещения больных для детей до 14 лет нужно определять индивидуально, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские учреждения допускать в реанимационные отделения родственников пациента.

