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Благотворительные фонды просят разрешить детям посещение реанимации

12:53, 07.07.2019
Благотворительные фонды просят разрешить детям посещение реанимации
Фото: newsinfo.ru

Благотворительные фонды «Вера» и «Подари жизнь» просят Минздрав доработать проект приказа о посещении реанимации, в котором, по мнению фондов, содержатся избыточные требования.

В частности, говорится о запрете на доступ в стационары, включая подразделения интенсивной терапии и реанимации, детям в возрасте до 12 лет. В заявлении фондов подчеркивается, что вместо подобного запрета должны быть созданы условия для таких посещений. Фонды просят изменить эту норму таким образом, чтобы дети до 12 лет могли посещать пациентов в сопровождении взрослых посетителей, а при их отсутствии — в сопровождении медперсонала. Длительность посещения больных для детей до 14 лет нужно определять индивидуально, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские учреждения допускать в реанимационные отделения родственников пациента.

ОбществоВластьМедицина
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