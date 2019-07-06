В России готовятся к созданию отечественного аналога «Википедии»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, который предполагает утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала».

Предполагается, что действие положений этого законопроекта будет распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года». Средства на создание «российской Википедии» должны укладываться в лимиты, которые выделяются государством Роспечати. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, ранее российская «Википедия» заблокировала восемь учетных записей редакторов, согласованно добавлявших в энциклопедию различные правки с критикой оппозиционеров и хваливших работу чиновников.

