В минсельхозе Татарстана планируют созвать совещание по факту массовой гибели пчел

1 июля министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме правительства республики доложил о массовых жалобах пчеловодов на гибель пчел в связи с химической обработкой посевов сельхозкультур.



ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» направило в Минсельхоз информационное письмо, в котором сообщается о гибели более 3 тысяч пчелосемей в Актанышском, Высокогорском, Заинском, Мамадышском, Мензелинском и Сабинском районах. Как сообщил «Реальному времени гендиректор ГБУ Фаиз Динмухаметов, в связи с этим в понедельник в министерстве планируется созвать совещание.



Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Напомним, массовую гибель пчел зарегистрировали также в соседних регионах — Марий Эл, Удмуртии, Башкортостане, Ульяновской области, Мордовии.

