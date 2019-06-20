Итоги дня: Прямая линия с Путиным, смерть владельца «Уралсиба», сессия Казгордумы

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 июня.

Ключевое событие сегодняшнего дня — Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в 17-й раз. Глава государства отвечал на вопросы более четырех часов. Во время подготовки и проведения Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило примерно 2,645 млн вопросов. Такую статистику привел по итогам эфира телеканал «Россия-24». Кол-центр Прямой линии с Путиным подвергался DDoS-атаке.



Были подняты следующие проблемы: низкие зарплаты сотрудников МЧС, «мусорная» реформа, санкции в отношении России. Прозвучала просьба декриминализировать статью 228 УК РФ. Проблема была поднята в контексте того, что у врачей есть страх использования опиоидных анальгетиков. Путин призвал Голикову обратить внимание на ситуацию. Прокомментировал глава государства и громкое дело Ивана Голунова.

Затронули и сложность получения российского гражданства беженцами из Украины. О своих бедах рассказала семья из Набережных Челнов. Власти Татарстана окажут помощь этой семье.

Путин признался в том, что ему не надоело быть президентом.

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Об этом сообщается на официальном сайте банка.



«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении кредитной организации.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел переговоры с начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Вадимом Митрейкиным.

Рустам Минниханов предложил Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в городах РТ.

Сегодня на сессии Казгордумы один из лидеров рынка наружной рекламы призвал фактически «изгнать» держателей медиафасадов, подталкивая городские власти к новому переделу рынка наружной рекламы.

