В России назвали размер зарплаты, необходимой для ипотеки
Аналитики портала «Мир квартир» выяснили, что средняя зарплата россиян вдвое меньше необходимого дохода для оформления ипотеки.
Сейчас россиянам для покупки двухкомнатной квартиры нужна зарплата минимум 120 тысяч рублей в месяц. При этом жители городов-миллионников в среднем зарабатывают 60 тысяч рублей. Разрыв в три раза больше в Москве: жителям столицы нужно получать 380 тысяч рублей при средней зарплате 131 тысяча рублей.
Помимо этого, россиян останавливают огромные суммы первоначального взноса. В Москве для оформления ипотечного кредита нужно иметь минимум 5,4 млн рублей, а в Петербурге — 3,3 млн рублей.
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