В России назвали размер зарплаты, необходимой для ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики портала «Мир квартир» выяснили, что средняя зарплата россиян вдвое меньше необходимого дохода для оформления ипотеки.

Сейчас россиянам для покупки двухкомнатной квартиры нужна зарплата минимум 120 тысяч рублей в месяц. При этом жители городов-миллионников в среднем зарабатывают 60 тысяч рублей. Разрыв в три раза больше в Москве: жителям столицы нужно получать 380 тысяч рублей при средней зарплате 131 тысяча рублей.

Помимо этого, россиян останавливают огромные суммы первоначального взноса. В Москве для оформления ипотечного кредита нужно иметь минимум 5,4 млн рублей, а в Петербурге — 3,3 млн рублей.

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Анастасия Фартыгина