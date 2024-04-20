Путин поручил обеспечить доступность кредитов для сельхозпроизводителей

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Особенно это касается производителей в новых регионах — Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

В поручениях, опубликованных на сайте Кремля, говорится о необходимости предусмотреть снижение требований к заемщикам и возможность использования механизмов гарантийной поддержки и поручительства.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Выполнить задачу необходимо до 1 июля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина