За неделю цены на продукты в Татарстане выросли на 4%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, с 8 по 15 апреля в Татарстане лидерами роста цен среди продуктов стали столовая свекла, сахарный песок и морковь.

Так, свекла подорожала в среднем до 50 рублей за килограмм (+ 3,57% с 2023 года). Килограмм сахара теперь стоит 69 рублей (+1,84%). Морковь подорожала до 43 рублей (+1,68%).

Другие продукты из статистики, которые также показали рост в цене:

водка;

черный чай;

пшеничная мука;

поваренная соль;

бананы;

молоко;

куриные яйца.

Однако есть и положительные изменения: репчатый лук подешевел на 3% (до 36 рублей за кг), помидоры — на 2% (до 246 рублей за кг), мясные консервы — на 2% (до 1000 рублей за кг).

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Анастасия Фартыгина