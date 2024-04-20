За неделю цены на продукты в Татарстане выросли на 4%
По данным Татарстанстата, с 8 по 15 апреля в Татарстане лидерами роста цен среди продуктов стали столовая свекла, сахарный песок и морковь.
Так, свекла подорожала в среднем до 50 рублей за килограмм (+ 3,57% с 2023 года). Килограмм сахара теперь стоит 69 рублей (+1,84%). Морковь подорожала до 43 рублей (+1,68%).
Другие продукты из статистики, которые также показали рост в цене:
- водка;
- черный чай;
- пшеничная мука;
- поваренная соль;
- бананы;
- молоко;
- куриные яйца.
Однако есть и положительные изменения: репчатый лук подешевел на 3% (до 36 рублей за кг), помидоры — на 2% (до 246 рублей за кг), мясные консервы — на 2% (до 1000 рублей за кг).
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