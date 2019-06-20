На Прямую линию с Путиным поступило более 2,6 млн обращений

Во время подготовки и проведения Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило примерно 2,645 млн вопросов. Такую статистику привел по итогам эфира телеканал «Россия-24».

Перед началом программы число обращений составляло примерно 1,6 млн, то есть за четыре часа эфира поступило еще более миллиона вопросов, несмотря на то что кол-центр прямой линии подвергся DDoS-атаке, пишет ТАСС.

Прямые линии проводятся с 2001 года. Рекорд по обращениям был поставлен в 2015 году — 3,25 млн вопросов.

«Реальное время» ранее провело текстовую трансляцию Прямой линии с Путиным.