Цена на нефть марки Brent растет: стоимость барреля составляет $87,46

Сегодня, 23 апреля, стоимость нефти растет. Цены на июньские фьючерсы нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 8.11 мск, составляют $87,46 за баррель. Это на $0,46 (0,53%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Помимо этого, июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $0,46 (0,56%), до $82,36 за баррель. Майские фьючерсы, срок обращения которых истек с закрытием рынка накануне, подешевели на $0,29 (0,4%), до $82,85 за баррель.

Цены на нефть восстанавливаются после снижения по итогам прошлой сессии. Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что рекомендации по увеличению объемов отгрузки топлива на российский рынок и предложения на бирже стабилизируют биржевые цены.

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Разиль Самигуллин