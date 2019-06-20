Власти Татарстана помогут семье беженцев из Украины, проживающих в Челнах
Власти Татарстана окажут помощь семье беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в Набережных Челнах. Она обратились на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным с вопросом о помощи в получении российского гражданства
«Всё возможное содействие со стороны республики будет оказано. Все вопросы, в решении которых республика уполномочена оказать содействие, будут решены. Вопрос получения гражданства регулируется только федеральным законодательством, в этом мы, к сожалению, помочь не можем. Но, возможно, можно проработать какие-то меры, чтобы ускорить процедуру сбора документов, получения каких-то справок», - сказала заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, ее слова приводит «РИА Новости».
Она отметила, что к семье по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова выехали чиновники из администрации Челнов.
Напомним, сегодня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным семья беженцев из Украины, которые на данный момент живут в Набережных Челнах, заявила, что им по-прежнему очень сложно получить российское гражданство.
«Я посмотрю, чтобы вопрос решали по сути, а не по бумагам. Рустам Нургалиевич слышит, мы с ним поговорим, что можно сделать, в отношении вашей семьи решение будет принято», — ответил Путин.ОбществоВласть Татарстан
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