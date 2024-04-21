Илон Маск выразил опасения по поводу конфискации российских активов

Один из богатейших людей планеты Илон Маск высказался об одобрении Палатой представителей Конгресса США помощи Украине. Он выразил опасения в связи с отсутствием стратегии по выходу из российско-украинского конфликта.

«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», написал Маск в соцсети X.

Напомним, Палата представителей конгресса США приняла законопроект, позволяющий использовать часть замороженных российских активов для нужд Украины. В начале следующей недели документ рассмотрит сенат.

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