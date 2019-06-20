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Путин считает, что есть примеры, когда лекарства «уходят» в нелегальный оборот

15:07, 20.06.2019
Путин считает, что есть примеры, когда лекарства «уходят» в нелегальный оборот

Нюта Федемерссер поинтересовалась у Владимира Путина ситуацией, связанной со страхами врачей из-за использования опиоидных анальгетиков. Она говорит о необходимости декриминализировать статью 228 УК РФ.

Путин обратил внимание, что нередко случается уход лекарств в нелегальный оборот. Президент призвал вице-премьера РФ Татьяну Голикову обратить внимание на эту ситуацию, необходимо принять меры.

ОбществоВластьМедицина
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