Путин считает, что есть примеры, когда лекарства «уходят» в нелегальный оборот
Нюта Федемерссер поинтересовалась у Владимира Путина ситуацией, связанной со страхами врачей из-за использования опиоидных анальгетиков. Она говорит о необходимости декриминализировать статью 228 УК РФ.
Путин обратил внимание, что нередко случается уход лекарств в нелегальный оборот. Президент призвал вице-премьера РФ Татьяну Голикову обратить внимание на эту ситуацию, необходимо принять меры.ОбществоВластьМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым