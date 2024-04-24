Российский экспорт в страны Европы сократился почти в два раза

Федеральная таможенная служба России (ФТС РФ) опубликовала данные по внешней торговле с Евросоюзом. Согласно этой информации, российский экспорт в ЕС с января по февраль 2024 года составил около 9 миллиардов рублей. Это почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Сокращение экспорта является продолжением тенденции, которая началась еще в прошлом году. В настоящее время основная часть экспорта из России в ЕС приходится на природный газ и некоторые другие виды сырья.

Дальнейшее ужесточение санкций может привести к еще большему сокращению торговли с Евросоюзом. Однако ограничения могут привести к тому, что вырастет доля неизвестных получателей российских энергоресурсов.

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Анастасия Фартыгина