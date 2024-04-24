Банк России выпускает памятную монету в честь 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Пианистка, педагог Елена Гнесина, к 150-летию со дня рождения». Монета входит в серию «Выдающиеся личности России». Монета изготовлена из серебра 925-й пробы. Диаметр монеты — 33 миллиметра, вес — 15,55 грамма. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России и надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», «2 РУБЛЯ», «2024 г.». Также указаны обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и вес драгоценного металла.

Оборотная сторона монеты украшена портретом Елены Гнесиной на фоне силуэта рояля, а также изображениями здания Российской академии музыки имени Гнесиных и нотного стана с «музыкальным автографом» пианистки. Внизу по окружности расположена надпись «Е.Ф. ГНЕСИНА». Надписи «1874» и «1967» расположены в левой части монетного поля. Боковая поверхность монеты рифленая. Тираж — 3 тысячи штук.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область» серии «Памятники архитектуры России».

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Разиль Самигуллин