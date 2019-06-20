Путин: за годы санкций Россия недополучила $50 млрд, а Европа — $240 млрд

Президент РФ Владимир Путин на Прямой линии рассказал, что считает западные санкции в отношении России излишними. Но глава государства видит в них и пользу.

«Лучше жить в нормальных экономических условиях и руководствоваться общепринятыми, выполняемыми правилами», — заявил президент.

Он подчеркнул, что из-за санкций Россия недополучила около $50 млрд, а Европа — $240 млрд.

«Если бы мне 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельхозпродукцию более чем на 20 млрд долларов... мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал», — добавил Путин.

Он отметил пользу и в развитии различных отраслей промышленности, таких как морское двигателестроение или транспортное машиностроение.

Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.



