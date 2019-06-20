Новости общества

17:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

15:57, 20.06.2019
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Фото: tatarstan.ru

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении кредитной организации.

Коган приобрел контрольный пакет акций банка «Уралсиб» в 2015 году, когда ЦБ объявил о его санации. Тогда Коган лично стал санатором банка.

До этого Коган был директором департамента строительства Министерства регионального развития (2008—2011 годы), а также занимал должность замминистра регионального развития — руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (2012 год). В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России банкир находится на 91-й позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров