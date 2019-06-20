Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Об этом сообщается на официальном сайте банка.



«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении кредитной организации.

Коган приобрел контрольный пакет акций банка «Уралсиб» в 2015 году, когда ЦБ объявил о его санации. Тогда Коган лично стал санатором банка.

До этого Коган был директором департамента строительства Министерства регионального развития (2008—2011 годы), а также занимал должность замминистра регионального развития — руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (2012 год). В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России банкир находится на 91-й позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.

