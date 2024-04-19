Спрос на автокредиты в России за год увеличился на 35%

Фото: Максим Платонов

Аналитики выяснили, что спрос на автокредитование в I квартале 2024 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT с отсылкой на исследование сервиса «Сравни».

Специалисты также отметили, что женщины стали чаще обращаться за автокредитами — их доля выросла с 27% до 30%. При этом среди заемщиков стало меньше людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также в категории с 25 до 34 лет.

Чаще стали обращаться за кредитами люди в возрасте от 35 до 44 лет — их доля увеличилась с 24% до 28%.

Среди городов по-прежнему лидируют Москва и Санкт-Петербург. В других регионах лидерами по запросам на автокредиты стали Омск, Краснодар и Самара.

Кроме того, аналитики выяснили, что за год вырос спрос и на кредиты наличными. В I квартале 2024-го он увеличился на 20%. В 2023 году кредиты наличными активнее всего брали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Омска. В 2024 году к лидерам по кредитованию наличными присоединилась Самара, а у жителей Екатеринбурга потребность в кредитовании снизилась.

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Олег Исаков