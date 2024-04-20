В Госдуме предложили снизить налоговую нагрузку для управляющих компаний

Законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки для управляющих компаний территорий опережающего развития (ТОР), внесен в Государственную думу.



Согласно законопроекту, предлагается закрепить положения, согласно которым при исчислении налога на добавленную стоимость имущество, передаваемое из государственной или муниципальной собственности на безвозмездной основе акционерному обществу по управлению ТОР, не признается объектом налогообложения.

Это позволит снизить налоговую нагрузку на управляющие компании территорий опережающего развития и стимулировать их деятельность по развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций в регионы.

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Анастасия Фартыгина