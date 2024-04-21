Конгресс США одобрил конфискацию активов России в пользу Украины

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, позволяющий использовать часть замороженных российских активов для нужд Украины. В начале следующей недели документ рассмотрит сенат.

Кроме того, нижняя палата американского парламента одобрила выделение военной помощи ВСУ на общую сумму $61 млрд. Часть этой суммы пойдет на закупку для Украины дальнобойных ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. При этом значительная часть пакета пойдет на восстановление американских резервов.

Однако РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post пишет, что европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов, считая подобное решение потенциальным нарушением международного права.

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