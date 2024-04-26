В течение всех праздничных дней в Банке Казани можно купить и продать валюту

Фото: Максим Платонов

В Банке Казани всегда в наличии валюта по актуальному курсу, привязанному к бирже. Операции купли-продажи валюты не прекращаются на майских праздниках. В отделениях банка продаются банкноты надлежащего качества, состояния, разных номиналов. Гарантируется наличие долларов, евро и юаней в отделениях. Заказать необходимую сумму можно и через персонального менеджера.

Внутренний курс обмена привязан к курсу биржи, все изменения на рынке моментально отражаются в отделениях банка, будь то Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань. Курс порой может меняться на глазах у клиента.

Банк Казани расширил список валют, доступных для обмена в интернет-банке и мобильном приложении: китайские юани, казахстанские тенге, турецкие лиры. Текущий курс всегда можно посмотреть на официальном сайте банка.

Офисы удобно расположены, с учетом доступности как общественного транспорта, так и подъездных путей для автомобилистов. Многие офисы находятся прямо у станций метро. На парковке головного офиса Банка Казани по адресу: Казань, ул. Солдатская, д. 1, установлена зарядная станция для электромобилей.

График обслуживания в праздничные дни можно посмотреть на официальном сайте. Подписывайтесь на телеграм-канал Банка Казани, чтобы быть в курсе акций и специальных предложений.

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