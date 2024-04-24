Ставка от 0%: Ак Барс Банк вернул выгодный тариф на торговый эквайринг

По просьбе малого бизнеса Ак Барс Банк продлил акцию «Эквайринг без процентов. Подписка от 499 рублей в месяц» до 30 сентября 2024 года.



По условиям акции на торговый эквайринг для корпоративных клиентов действует тариф с нулевой ставкой с оборота при подключении продуктов банка и оплате ежемесячной абонентской платы.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

открыть расчетный счет в рамках одного из наборов услуг «Коробка»,

подключить оплату по QR-коду СБП,

оформить договор торгового эквайринга или присоединиться к услугам «Ак Барс Решение 3 в 1» + СБП со смарт-кассой и встроенным терминалом.

Подробные условия акции и тарифы эквайринга по подписке доступны по ссылке.

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