Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с главой пограничного управления ФСБ России

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел переговоры с начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Вадимом Митрейкиным.



В рамках встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по пограничным вопросам, сообщает пресс-служба президента РТ.



В беседе также принимали участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, секретарь Совета безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов и начальник КПП «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» Андрей Афанасьев.



Напомним, что Вадим Митрейкин был назначен начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям в январе 2019 года.



Напомним, что накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с министром спорта России Павлом Колобковым. Во время встречи обсуждались планы на ближайшие 8 лет по заявкам на крупные соревнования.

