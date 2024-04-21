«США заставляют Украину воевать до последнего украинца»: Володин о конфискации российских активов

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине 61 млрд долларов. Большая часть из этих средств будет потрачена на внутренние нужды США.

Законопроект предполагает выделение 23 млрд долларов на пополнение американских арсеналов и 11,3 млрд — на проведение текущих военных операций США в регионе. Президент США Джо Байден уже заявил, что значительная часть этой суммы будет освоена американскими компаниями.

— Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего, — пишет в своем telegram-канале спикер госдумы России Вячеслав Володин.

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