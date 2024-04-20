Китай и США стали главными импортерами российского урана в 2023 году

По данным национальных статистических служб, США и Китай — главные импортеры российского урана по итогам 2023 года.



При этом Вашингтон сместил Пекин на второе место, увеличив импорт на 19% — до 702 тонн. В то же время Китай сократил поставки на 32% — до 457 тонн.

В 2022 году Россия экспортировала почти 2 тонны обогащенного урана. По итогам прошедшего года объем экспорта составил не менее 1860 тонн.

Южная Корея поднялась на третье место, импортировав 243 тонны урана, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Франция и Казахстан также вошли в пятерку основных импортеров. При этом Франция сократила ввоз на 29% — до 223 тонн, а Казахстан нарастил его в пять раз — до 168 тонн.

Далее следуют Германия, купившая 30 тонн российского урана, и Бразилия, которая в прошлом году приобрела 27 тонн. Нидерланды в 2023 г. не покупали у России обогащенный уран, хотя в 2022 г. объем покупок составил 72 тонны.

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Анастасия Фартыгина