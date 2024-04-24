Цена на нефть Brent достигла $88,48 за баррель

Цены на нефть медленно растут в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $88,48. Это на $0,06 (0,07%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Нефть марки WTI также подорожала. По состоянию на 8.15 мск, рост составил $0,09 (0,11%), а цена — $83,45 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ожидают публикации данных о запасах энергоносителей в США от министерства энергетики. Они должны появиться в 17.30 по московскому времени. Ранее рынок акций открылся снижением индексов на фоне ухудшения сырьевой конъюнктуры.



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Разиль Самигуллин