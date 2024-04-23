Банк России опубликовал курс валют на 24 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 24 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня понизилась на 0,01 рубля, доллар возрос в цене на 0,04 рубля, евро также подорожал на 0,19 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,84 рубля;
- доллар — 93,29 рубля;
- евро — 99,56 рубля.
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