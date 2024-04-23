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Банк России опубликовал курс валют на 24 апреля

16:29, 23.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 24 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня понизилась на 0,01 рубля, доллар возрос в цене на 0,04 рубля, евро также подорожал на 0,19 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,84 рубля;
  • доллар — 93,29 рубля;
  • евро — 99,56 рубля.

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Рената Валеева
Экономика

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