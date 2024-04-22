Цены на газобетон продолжают рост с конца 2023 года

В последние годы газобетон уверенно сохраняет за собой первое место в индивидуальном строительстве. Однако многих россиян, планирующих обзавестись собственным домом, волнует вопрос цены этого материала. В январе 2024 года отпускные цены уже выросли примерно на 20—25% относительно декабря 2023 года. В апреле они поднялись еще примерно на 5%, то есть в среднем на 300—500 рублей за кубометр.

Результаты недавнего опроса ISTKULT, проведенного на старте строительного сезона 2024 года, показали, что газобетон остается лидером в частном домостроении. Долговечность, доступная цена и энергоэффективность — главные критерии выбора стенового материала для россиян. Газобетон считают материалом, лучше всего соответствующим этим требованиям, 43% респондентов. На втором месте — керамические блоки и кирпич с результатом 26%.

Отдельного внимания заслуживает проблема транспортировки стройматериалов. Она обусловлена нехваткой грузового транспорта и водителей, что привело к увеличению стоимости доставки на 20—30%. Сейчас ее доля в итоговой цене газобетона для конечного потребителя составляет порядка 1 000 рублей на кубометр, или примерно 20—25%.

Несмотря на повышение цен, спрос на самый популярный строительный материал также растет. Отчасти это обусловлено действиями банков, которые в два раза снизили ставки по ипотечным кредитам для индивидуального жилищного строительства и планируют увеличить число выдаваемых кредитов на строительство дома.

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