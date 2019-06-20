Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

В рамках Прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на дело журналиста Ивана Голунова, точнее на деятельность правоохранительных органов, которая вызвала много вопросов.



— Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было правонарушений с их стороны, чтобы не было ситуаций, как с журналистом, которого вы упомянули. Кстати говоря, генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, — прокомментировал Владимир Путин.

Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.

