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Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

15:38, 20.06.2019
Путин прокомментировал дело Ивана Голунова
Фото: facebook.com

В рамках Прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на дело журналиста Ивана Голунова, точнее на деятельность правоохранительных органов, которая вызвала много вопросов.

— Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было правонарушений с их стороны, чтобы не было ситуаций, как с журналистом, которого вы упомянули. Кстати говоря, генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, — прокомментировал Владимир Путин.

Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.

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