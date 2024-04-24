Банк России опубликовал курс валют на 25 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 25 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня понизилась на 0,12 рубля, доллар упал в цене на 0,79 рубля, евро также подешевел на 0,65 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,72 рубля;
- доллар 92,51 рубля;
- евро 98,91 рубля.
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