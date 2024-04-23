«Они не обязаны, но поблажек не получат»: предприятия Татарстана саботируют взносы в Госжилфонд

Рустам Минниханов призвал не давать льготы тем, кто не платит взносы в ГЖФ



В Татарстане отдельные предприятия начинают саботировать республиканскую программу социальной ипотеки, переставая платить взносы в ГЖФ. Об этом стало известно на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов. Масштабы неплатежей не раскрывались, но реакция последовала незамедлительно. Глава Татарстана обрушился с критикой в адрес неплательщиков взносов в ГЖФ.

«Есть предприятия, которые считают, что они не обязаны платить в жилищный фонд. Да, не обязаны», — согласился Минниханов. В ответ он поручил отобрать льготы и преференции и впредь не давать их тем, кто не считается с интересами республики.

«Алексей, прошу собрать всех «умников», дать им четкое указание. Они работают, но поблажек, льгот и поддержки эти предприятия не получат», — заявил он.

По его словам, республиканская программа социальной ипотеки позволяет улучшать жилищные условия работников предприятий, а также привлекать «хороших учителей и врачей». Поэтому он как глава региона не собирается поддерживать тех, кто не идет навстречу интересам республики. «Все хотят хорошо жить и только пользоваться, а участия нет», — сказал Минниханов.

«Никаких вопросов, пусть они работают, преград не ставим. Но все льготы и послабления, решение земельных вопросов — все забудьте. Не будет ни копейки. Поняли», — заключил он. Минэкономики готовит список тех, кто отказался платить взносы в ГЖФ.

В пресс-службе ГЖФ не смогли дать оперативный комментарий, ссылаясь на отсутствие руководства на месте. Ежегодный бюджет ГЖФ на строительство жилья по программе социальной ипотеки составляет около 18—20 млрд рублей, взнос предприятий — 1% от выручки. Инвестиционный план Госжилфонда на 2024 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 56 домов на 3 299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв. м. План по вводу жилья на текущий год выполнен на 42,5%.

Луиза Игнатьева