Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС

Сегодня российский рынок акций открылся смешанной динамикой цен blue chips. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,02–0,4%. Об этом сообщает «Интерфакс».

К 10.01 мск индекс МосБиржи составил 3439,94 пункта (+0,02%), а индекс РТС — 1168,65 пункта (+0,4%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Среди лидеров роста оказались акции НЛМК и Северстали, подорожавшие на 0,6%. Кроме того, выросли акции «Яндекса», «Газпрома», «Лукойла», ВТБ и OZON. В то же время подешевели акции МТС, АФК «Система», ОК «Русал», АЛРОСА, Московской биржи и Норникеля.

Напомним, с 5 апреля Московская фондовая биржа приостановила торги депозитарными расписками (ГДР) крупнейшей по обороту компании в продуктовой рознице в России — X5 Group.

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Разиль Самигуллин