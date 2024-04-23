На старте торгов во вторник российский рынок акций растет

Индекс МосБиржи достиг нового максимума с февраля 2022 года и составил 3483,73 пункта. Индекс РТС также вырос и достиг 1175,75 пункта.

Рост российского рынка акций происходит на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Этому способствуют ослабление геополитических рисков и повышение цен на нефть. Лидерами роста стали акции ОК «Русал» (+2,2%), ВТБ (+0,9%), «АЛРОСА» (+0,7%), «Яндекса» (+0,7%) и других компаний.

Ранее акции компаний «Норникель», «Русал» и «Русолово» снизились в начале торгов на Московской бирже. Эти изменения связаны с санкциями, которые ввели США и Великобритания: теперь Лондонская биржа металлов не принимает российские цветные металлы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин