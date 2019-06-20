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Путин: МЧС получит 4,3 млрд рублей чтобы повысить зарплаты гражданским служащим

12:25, 20.06.2019
Путин: МЧС получит 4,3 млрд рублей чтобы повысить зарплаты гражданским служащим
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на Прямой линии согласился с проблемой в зарплатах сотрудников МЧС. Он подчеркнул, что МЧС получит из бюджета 4,3 млрд рублей.

Отвечая на вопрос пожарного из Калининградской области о низких зарплатах, глава государства отметил, что на сегодня в ведомстве есть расслоение по доходам.

«Сотрудник «в погонах» получал бы 40 тысяч, а гражданские служащие зарабатывают в районе 10 тысяч рублей», — отметил президент.

На повышение зарплат МЧС получит 4,3 млрд рублей только в этом году. В следующем ведомству будет выделено еще около 8 млрд рублей.

Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.

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