В России продажи вейпов упали на 31% в 2024 году

В России средняя цена на одноразовые электронные сигареты (вейпы) в 2024 г. выросла на 18% и составила около 1,3 тыс. руб. По данным оператора фискальных данных «Такском», это привело к снижению объема продаж на 31%. Об этом сообщает RT.

При этом средняя цена на сигареты в 2024 г. увеличилась на 10%, но продажи снизились только на 2%. Средняя цена на стики для систем нагревания табака составила 222 рубля, увеличившись на 9%, а продажи выросли на 1%. Средняя цена на электронный нагреватель табака составила около 1 тыс. рублей, а продажи этого вида продукции упали на 1%.

Эти данные свидетельствуют о том, что законы, направленные на борьбу с курением, работают. В прошлом году был принят «большой пласт антитабачных законов»: реклама и выкладка табачных изделий в магазинах запрещены. Однако отдельные предприниматели все равно нарушают закон.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что статистика правоприменительной практики должна быть доведена до совершенства. Он также отметил, что ценовая доступность никотинсодержащей продукции — всегда негативный фактор, поэтому необходимо последовательно увеличивать цены на такие товары.

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