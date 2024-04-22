В России упал спрос на долгосрочную аренду

В период с 1 по 14 апреля 2024 года спрос на долгосрочную аренду в России снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, предоставленным руководителем категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константином Каменевым. Об этом сообщает «Газета.ru».

Сильнее всего это снижение коснулось сегмента двухкомнатных квартир — там спрос упал на 11% за год. Единственной категорией жилья, где наблюдался рост спроса, стали студии — в этом сегменте спрос вырос на 13,2%.

По сравнению с первой половиной марта 2024-го активность арендаторов увеличилась на 1,7%. Наибольший рост спроса (+4%) наблюдался в сегменте однокомнатных квартир.

Средняя стоимость аренды квартир по России в первой половине апреля составила 30 тысяч рублей. За год она выросла на 20%, а за месяц — на 3,4%. Особенно заметно повысилась средняя ставка найма для однокомнатных квартир и студий — на 25% за год, до 25 тысяч рублей.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в первые две недели апреля составил 176,4 тысячи квартир, что на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом относительно первой половины марта объем предложения не изменился.

Несмотря на небольшое снижение спроса за год, долгосрочная аренда продолжает оставаться востребованной. Это подтверждается повышением ставок найма по всем видам комнатности (кроме объектов с 4 комнатами и более). Кроме того, по наблюдениям специалистов, в последнее время больше людей стали на некоторое время откладывать решение о покупке квартиры и делать выбор в пользу аренды жилья.

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