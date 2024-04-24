В России растет оборот криптовалюты

Фото: Максим Платонов

Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что ведомство фиксирует тенденцию к росту оборота криптовалют в стране. Об этом он сообщил на полях Международного форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», сообщил RT.

Герман Негляд также подчеркнул, что расчеты криптовалютой в России запрещены законом, но владение разрешено. Он отметил, что в 2022 году наблюдалось незначительное падение оборота, однако затем он возобновился. Это указывает на необходимость регулирования рынка криптовалют.

По словам Германа Негляда, рынок так или иначе развивается и физические и юридические лица продолжают владеть криптовалютой и пользоваться ею.

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Анастасия Фартыгина