Новости экономики

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 26 апреля

16:17, 25.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,05 рубля, доллар упал в цене на 0,37 рубля, евро также подешевел на 0,20 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,67 рубля (-0,05);
  • доллар 92,13 рубля (-0,37);
  • евро 98,71 рубля (-0,20).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть720.9
  • Нижнекамскнефтехим106.3
  • Казаньоргсинтез117.4
  • КАМАЗ184.5
  • Нижнекамскшина78.95
  • Таттелеком1.077