Банк России опубликовал курс валют на 26 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня понизилась на 0,05 рубля, доллар упал в цене на 0,37 рубля, евро также подешевел на 0,20 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,67 рубля (-0,05);
- доллар 92,13 рубля (-0,37);
- евро 98,71 рубля (-0,20).
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