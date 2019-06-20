Путин: «Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора»

Президент России Владимир Путин заявил, что мусорная реформа в стране улучшит ситуацию в отрасли. Он согласился, что произошел ощутимый рост тарифов, но считает это оправданным.

«Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора», — заявил президент.

При этом глава государства подтвердил сомнительность ситуации в Омской области. Житель одного из сел региона пожаловался Путину, что ситуация с вывозом ТБО не изменилась, несмотря на рост тарифов с 90 до 260 рублей. При этом мусор собирается всего раз в месяц.

В то же время Путин подчеркнул, что результаты мусорной реформы граждане должны почувствовать уже сейчас. Он обещал личный контроль за реализацией мусорной реформы.

Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.

