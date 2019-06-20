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Путин ответил семье беженцев из Украины, которая проживает в Челнах: «Рустам Нургалиевич слышит, мы с ним поговорим»

15:24, 20.06.2019
Путин ответил семье беженцев из Украины, которая проживает в Челнах: «Рустам Нургалиевич слышит, мы с ним поговорим»
Фото: kremlin.ru

Корреспондент беседует с семьей беженцев из Украины, которые на данный момент живут в Набережных Челнах.

Люди обращают внимание, что им по-прежнему очень сложно получить российское гражданство, просят о помощи президента РФ. «Я посмотрю, чтобы вопрос решали по сути, а не по бумагам», — ответил Путин.

— Рустам Нургалиевич слышит, мы с ним поговорим, что можно сделать, в отношении вашей семьи решение будет принято, — заверил Путин.

ОбществоВласть Татарстан
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