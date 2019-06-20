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Владимир Путин признался, что ему не надоело быть президентом

16:34, 20.06.2019
Владимир Путин признался, что ему не надоело быть президентом
Фото: kremlin.ru

Один из блиц-вопросов, поступивших на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, — «Вам не надоело быть президентом?».

— Нет, мне не надоело. Иначе я бы не баллотировался на этот срок, — объяснил Путин.

У президента также интересовались, не инопланетянин ли он. «Нет, ведь у меня есть доказательства в лице моих родных, моих детей», — ответил глава государства.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел Прямую линию. Главе государства в этом году поступило более 1,3 млн обращений.

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