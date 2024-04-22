Нефть Brent подешевела до $86,5 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются после роста на прошлой неделе. По данным на 8.20 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $86,52 за баррель. Это на 0,88% меньше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Фьючерсы на американскую нефть WTI также упали в цене. К этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи майские контракты подешевели на 0,84%, до $82,44 за баррель, а июньские — на 0,89%, до $81,49 за баррель.

Ранее цены на нефть оставались относительно стабильными. Трейдеры внимательно следили за ситуацией на Ближнем Востоке и ожидали данные о запасах энергоносителей в США.

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Разиль Самигуллин