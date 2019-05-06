Главное за выходные: авиакатастрофа в Шереметьево, доходы членов правительства Татарстана, закон об «ипотечных каникулах»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших праздничных выходных на утро понедельника, 6 мая.

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах». Длительностью до 6 месяцев «ипотечные каникулы» могут быть предоставлены по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации. К ним относят потерю кормильца, временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%.

Также Путин подписал закон об устойчивом Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс», сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова. Соглашение будет подписано по схеме «1+1» — с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20.

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Судья Дебора Тейлор заметила, что Ассанж не сдался полиции по собственному желанию. «У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания», — заметила судья.

Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов для путешествий россиян на майские праздники. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. На втором месте — Калининград. Также в топ-5 популярных направлений вошли Карелия и Сочи.

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскрыл отчет о доходах за 2018 год. По сравнению с предыдущим годом заработок руководителя республики и его супруги вырос на 12,5% и достиг 163,4 млн рублей. Самый большой семейный доход в правительстве Татарстана показала Ольга Редько с показателем в 37 млн рублей.

Президент России Владимир Путин отдал ряд поручений по созданию новых социальных объектов в Татарстане. Так, Минобрнауки РФ необходимо будет создать на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КАИ) интерактивный музей техники, посвященный отечественному авиастроению.

В столице Татарстана завершился Казанский марафон. Абсолютным победителем и чемпионом России по марафону стал татарстанец Степан Киселев, который преодолел дистанцию в 42,2 км за 2 часа 12,56 минуты. В тройку призеров вошли Андрей Лейман (02:14:10) и Юрий Чечун (02:15:29).

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной. Основной причиной этого, по мнению Гуаидо, является поддержка действующего лидера военнослужащими. Лидер оппозиции надеялся на переход военных на сторону оппозиции и уход Мадуро, однако этого не произошло.

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Инцидент случился вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск, после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево. При аварийной посадке воздушное судно загорелось.