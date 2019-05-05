Названы победители Казанского марафона-2019

В столице Татарстана завершился Казанский марафон. Абсолютным победителем и чемпионом России по марафону стал татарстанец Степан Киселев, который преодолел дистанцию в 42,2 км за 2 часа 12,56 минуты.

В тройку призеров вошли Андрей Лейман (02:14:10) и Юрий Чечун (02:15:29).

Победительницей Казанского марафона и чемпионом России по марафонскому бегу среди женщин стала член сборной РФ по легкой атлетике Сардана Трофимова из Якутии (02:31:31). Второе и третье места заняли Ирина Сергеева (02:31:58) и Алина Прокопьева (02:34:10) соответственно, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В полумарафонской дистанции 21,1 км среди мужчин победу одержал Нияз Садиков (01:09:39) Далее идут Кирилл Недосеков из Екатеринбурга (01:09:45) и Вениамин Каныбеков из Уфы (01:10:47). Среди женщин первое место заняла Людмила Лебедева из Йошкар-Олы (01:12:43), второе и третье - Ксения Махнева из Чебоксар (01:13:03) и Елена Наговицына из Ижевска (01:15:49).

В забеге на 10 километров первым среди мужчин финишировал Антон Тингаев (30:51). В тройке также присутствуют Андрей Трофимов из Ижевска (31:47) и Виктор Самойлов из Самары (31:59). Среди женщин золоту медаль взяла Ульяна Аввакуменкова из Санкт-Петербурга (34:49). Второе место у Юлии Васильевой из Самары (35:13), третье – у Галины Ивановой из Чебоксар (36:10).



"Реальное время" публиковало фоторепортаж с первого дня Казанского марафона, который пробежали самые юные бегуны и участники самого массового забега на 3 км.

