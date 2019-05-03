Семейные доходы семьи Минниханова выросли на 12%, до 13,4 млн рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскрыл отчет о доходах за 2018 год. По сравнению с предыдущим годом заработок руководителя республики и его супруги вырос на 12,5% и достиг 163,4 млн рублей.

Согласно отчету, президент Татарстана заработал за прошлый год 8,5 млн рублей. Его жена Гульсина Минниханова задекларировала доход в 154,9 млн рублей.

Сам Минниханов не владеет недвижимостью и транспортом. В его пользовании находятся записанный на супругу дом площадью 263,2 кв.м и земельный участок на 414,9 кв.м.

Гульсина Минниханова по-прежнему владеет квартирой площадью 174,6 кв.м, гостевым домом на 110,7 кв.м и земельными участками 414,9 и 1776 кв.м. К ним прибавился участок в 363 кв.м.

В собственности супруги президента РТ также указаны квартира и два парковочных места в ОАЭ.

Напомним, что по итогам 2017 года доход президента Татарстана составил 7,8 млн рублей, а его жена заработала 137,4 млн рублей.







