Самый большой семейный доход в правительстве Татарстана показала Ольга Редько

Семейный доход главы Госкомитета РТ по закупкам Ольги Редько за 2018 год составил почти 37 млн рублей. Она стала лидером по этому показателю среди чиновников татарстанского правительства.

Сама Редько задекларировала доход в 3,1 млн рублей. Однако, согласно отчетности, доход ее супруга достиг 33,8 млн рублей. Таким образом совокупно они заработали 36,9 млн рублей.

Председатель Госкомитета по закупкам отчиталась о доме (113 кв.м), гараже (30 кв.м) и земельном участке (934 кв.м), находящихся в ее собственности. Муж Редько владеет еще одним участком (1099 кв.м) и домом (263,2 кв.м).

Из транспорта супруги задекларировали только катер Monterrey.

Напомним, что сегодня раскрыли свои доходы члены правительства Татарстана, президент республики Рустам Минниханов и чиновники аппарата президента РТ. Наибольший личный доход в кабмине показал вице-премьер Василь Шайхразиев, заработавший более 15 млн рублей.